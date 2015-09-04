Кемерон пригрозив Каталонії виключенням з ЄС

Про це британський прем'єр заявив на спільній прес-конференції зі своїм іспанським колегою Маріано Рахоєм, передає РИА Новости.

"Так само як Великобританія, Іспанія велика країна з великою історією, і як для Великобританії, так і для Іспанії я обмежуся тим, що скажу, що нам краще жити разом, ми сильніші, більш благополучні, і ми повинні бути разом", — сказав Кемерон, відповідаючи на питання про можливий вихід Каталонії зі складу ЄС у разі, якщо місцевій владі вдасться здійснити свій план відокремлення від Іспанії.

Читайте такожЖителі Каталонії в ході опитування висловилися за незалежність від Іспанії

"Ситуації ніколи не бувають однаковими, але важливо, щоб уряди, які хочуть по іншому шляху, поважали закон", — сказав Кемерон.

"Під час Шотландського референдуму була ясна відповідь: якщо одна частина держави заявить про відокремлення від держави, вона вже не є частиною ЄС, то вона повинна встати в чергу разом з іншими країнами-кандидатами. Це позиція Європейської комісії та будь-якого експерта з конституційного права у всій Європі", — додав британський прем'єр.