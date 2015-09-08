Єврокомісія вирішила, що Польща має прийняти 11,5 тисяч мігрантів
Замість 2 тис. мігрантів, про що декларувалося раніше, Польща має прийняти 11,5 тис. Крім цього, Єврокомісія виділила 9 млн євро екстренного фінансування Угорщині та Австрії на подолання міграційної кризи.
Згідно із новим планом Європейської комісії (ЄК), загалом країна повинна надати тимчасовий притулок 11,5 тис. мігрантам, передає Польське радіо. Свій план Єврокомісія представить завтра у Страсбурзі. Він передбачає прийняття додаткових 120 тис. мігрантів, тобто разом із травневими пропозиціями комісія жадає, аби до країн-членів Євросоюзу прибуло загалом 160 тис. людей.
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Мігранти будуть змушені залишитися в країні, яка буде їм визначена і в якій вони будуть зареєстровані. Проект комісії передбачає також створення сталої системи прийому мігрантів на випадок кризових ситуацій. Країна також може бути виключена із цієї системи, якщо вона внесе кошти в спеціальний фонд. Польща виступає проти примусового розподілу мігрантів серед країн ЄС.
Між тим, ЄК виділила 9 млн євро екстренного фінансування Угорщині та Австрії для подолання міграційної кризи. Про це йдеться в офіційному повідомленні, передає "ЄвроПравда". Кошти виділені з Фонду притулку, міграції та інтеграції.
Зокрема 7 вересня Австрія отримала 5 млн євро у відповідь на запит про додаткове фінансування, поданий в кінці липня. Очікується, що кошти будуть витрачені на прийняття 1270 новоприбулих шукачів притулку, а також збільшення адміністративного потенціалу, щоб впоратися зі зростанням клопотань про надання притулку.
8 вересня Єврокомісія виділила 4 млн євро Угорщині у відповідь на запит про фінансування, поданий в середині серпня. Кошти будуть витрачені на покращення інфраструктури існуючих прийомних центрів, а також закупівлю додаткового обладнання та матеріалів.