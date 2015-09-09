Підтримка Росією режиму Асада призведе до ескалації кривавого конфлікту - Столтенберг

Він попередив, що будь-яка підтримка президента Башара Асада призведе до ескалації кривавого конфлікту, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Atlantic Council.

"Так, я стурбований повідомленнями про те, що Росія може розгорнути військовий персонал і літаки в Сирії. Будь-яка військова підтримка режиму Асада може призвести до подальшої ескалації конфлікту, що веде до втрати безневинних життів", - заявив Столтенберг.

Читайте такожЗМІ: Російська армія будує авіабазу в Сирії

Коментар генсека НАТО пролунав через кілька годин після того, як член НАТО Болгарія повідомила про відмову на дозвіл російським літакам перетинати свій повітряний простір на шляху до Сирії.

Раніше в Америці застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії. Держсекретар США Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту в Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.