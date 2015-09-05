США застерегли Кремль від посилення військової присутності у Сирії
Сполучені Штати застерегли Росію від можливого посилення військової присутності у Сирії.
Держсекретар США Джон Керрі в телефонній розмові з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у суботу, 5 вересня, висловив стурбованість Вашингтона повідомленнями про розгортання найближчим часом російських військ у Сирії.
Про це повідомило американське зовнішньополітичне відомство, передає DW.
Керрі недвозначно заявив, що подібні дії можуть призвести до подальшої ескалації конфлікту у Сирії, загибелі ще більшої кількості невинних людей, а також до збільшення потоку біженців.
Читайте такожРосія відправляє колишніх українських військових із Криму воювати до Сирії – Сенченко
Крім того, вони пов'язані з небезпекою конфронтації з чинною на території цієї країни міжнародною коаліцією, яка бореться проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД), вказав американський політик.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що експедиційний корпус армії РФ висадився в Сирії і бере участь у збройному конфлікті проти "Ісламської держави".