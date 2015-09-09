У МЗС РФ заявили, що поставки російського озброєння та техніки до Сирії не є секретом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Ми ніколи не робили секрету з теми військово-технічного співробітництва із Сирією. Ми давно поставляємо Сирії озброєння і військову техніку. Робимо це згідно з наявними двосторонніми контрактами", - сказала Захарова.

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За її словами, така діяльність відповідає міжнародному праву.

"Я можу підтвердити і знову повторити те, що говорилося неодноразово протягом усіх років, що в Сирії є російські військові фахівці, які допомагають освоювати техніку", - зазначила Захарова.

Вона зазначила, що з цього робляться сенсації, при тому, що всі знають, що в Тартусі діє пункт матеріально-технічного обслуговування кораблів Військово-морських сил РФ.

Захарова заявила, що російська зброя призначена для боротьби з терористами.