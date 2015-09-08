"Сирійський експрес": обсяг перевезень російської військової техніки через Босфор різко зріс

Відповідне дослідження наводиться в блозі imp-navigator військового експерта Юрія Ляміна, що займається проблемами конфліктів на Близькому Сході.

У записі опубліковано ілюстрований перелік кораблів, які проходили Чорноморськими протоками за останній час і потрапили в об'єктиви фотографів, повідомляє Lenta.ru.

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Автором зроблено висновок про значне збільшення частоти рейсів так званого «сирійського експреса» (неофіційна назва системи військових перевезень в інтересах Дамаска), так і обсягу техніки, що перекидається.

Відзначається, що 7 вересня протокою Босфор пройшов завантажений технікою десантний корабель «Саратов». Добою раніше там же був помічений цивільний пором «Олександр Ткаченко», на палубі якого виявилася військова автомобільна техніка і, ймовірно, ємності з пально-мастильними матеріалами. Це перший відомий випадок використання цивільного судна «сирійському експресі», уточнює Лямін.

3 вересня Босфором пройшли відразу два десантних кораблі Чорноморського флоту («Новочеркаськ» і «Королев»). На одному з них частина вантажу була розміщена на верхній палубі під маскувальними мережами. 26 серпня точно таким же маршрутом пройшли два інших десантних кораблі («Цезар Куніков» і «Азов»).

20 серпня в протоках був помічений десантний корабель «Микола Фільченков». Лямін підкреслює, що це перший зафіксований випадок в історії «сирійського експресу», коли техніку перевозили на верхній палубі. При цьому під маскувальними мережами вгадувалися обриси бронетранспортерів. До того, 8 і 16 серпня, в перевезеннях брали участь «Новочеркаськ», «Азов», «Корольов» і «Цезар Куніков».

Нагадаємо, коаліція на чолі з США веде бойові дії на території Сирії проти терористичної організації "Ісламська держава" і сил, що підтримують президента Башара Асада. У той же час Росія намагається допомогти самому Асаду повернути контроль над країною. Останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах з'являється інформація про присутність військовослужбовців армії РФ на території Сирії, які користуються технікою російського виробництва, включаючи бойові літаки.