Росія продовжить постачання військової техніки в Сирію - Лавров

Про це заявив у п'ятницю глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Можу сказати в черговий раз, що наші військовослужбовці і військові фахівці перебувають там (в Сирії - УНІАН) для обслуговування російської техніки, для сприяння сирійській армії в використанні цієї техніки - стоять навчальні завдання. І ми будемо продовжувати цю техніку поставляти сирійській державі для того, щоб забезпечувати її належну обороноздатність в протистоянні терористичним загрозам", - сказав Лавров.

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Він підкреслив, що Москва у справі боротьби з тероризмом завжди виступала "за колективну роботу, яка спирається на міжнародно-правові норми".

Як повідомляв УНІАН, у міноборони Ізраїлю заявили, що російські військові в Сирії будуть будувати військово-повітряну базу.

Нагадаємо, зараз завершуються або ведуться близькі до завершення поставки в Сирію з РФ кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" і іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії.