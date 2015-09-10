Російські військові у Сирії будуватимуть військово-повітряну базу – міноборони Ізраїлю

Про це у четвер, 10 вересня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AP. За словами політика, такий розвиток подій може допомогти Асаду компенсувати втрати, понесені упродовж громадянської війни, яка точиться ось уже п’ятий рік поспіль.

Яалон зазначив, що Москва відправила до Сирії як військових радників, так і боєздатні частини, мета яких - заснувати військово-повітряну базу поблизу міста Латакія, яку могли б використовувати бойові гелікоптери та літаки, задіяні в авіаударах по позиціях ІД.

Читайте такожУкраїна закрила небо для російських літаків, що летять в Сирію

"Наскільки нам відомо, на цьому етапі йдеться про обмежений контингент з радників та охоронців", - додав Яалон. За його даними, до завдань обмеженого контингенту входитиме розробка оперативних планів військових операцій.

Головною метою РФ у Сирії є захист її інтересів, а саме - військово-морської бази у цій країні. Зазначається, що раніше Дамаск заперечив участь російських військових у війні в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, що наразі ведеться або близьке до завершення постачання в Сирію з РФ кількох партій стрілецької зброї, гранатометів, бронетранспортерів БТР-82А, військових вантажівок "Урал" та іншого озброєння, необхідного для ведення локальних бойових дій і перекидання особового складу сирійської армії.