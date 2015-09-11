Human Rights: в Угорщині мігрантам кидають їжу, як тваринам (відео)

Про це повідомляє Російська служба BBC.

Жінка з Австрії, яка зняла відео, розповіла, що з мігрантами зверталися, "як з тваринами".

Після публікації відео правозахисники з організації Human Rights Watch знову закликали європейську владу вжити заходів для поліпшення становища вимушених переселенців.

За словами директора правозахисної організації з надзвичайних ситуацій Петера Букаерта, мігрантів на відео "тримають, як худобу у стійлі".

З 15 вересня в Угорщині набирають чинності нові міграційні закони, і мігрантів, які будуть відмовлятися виконувати накази представників влади, будуть затримувати.

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Раніше повідомлялося, що МВС Угорщини пропонує ввести після 15 вересня режим кризового стану у зв'язку з масовим напливом біженців.

При цьому ті мігранти, які будуть заїжджати на територію Угорщини, повинні будуть прямо на пункті пропуску зробити клопотання про надання притулку.