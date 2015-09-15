За порівняння Путіна з Гітлером росіянин отримав три роки колонії

Після відбуття основного покарання засудженому заборонено користуватися соціальними мережами протягом двох років, передає Бі-бі-сі.

Кашапов визнаний винним за статтями про порушення ненависті і ворожнечі (ст. 282 кримінального кодексу) та про здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ (стаття 280.1), йдеться у заяві прокуратури Татарстану.

Як повідомляється, в 2014 році активіст розмістив на своїй сторінці тексти на політичні теми, в яких описував проросійську адміністрацію анексованого півострова Крим як "окупантів" і порівнював Володимира Путіна з Адольфом Гітлером. Також до матеріалів справи потрапив "демотиватор" з різкою критикою російської зовнішньої політики.

Як пише сам Кашапов на своїй сторінці, призначена судом експертиза виявила в текстах ознаки "психологічні ознаки інформації, спрямованої на порушення ворожнечі щодо представників категорії "Вона/Агресор" ("нова невизнана влада півострова", "російські карателі", "Володимир Путін", "Росія", "росіяни"), виділеної за змішаною ознакою".

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На думку правозахисників з інформаційно-аналітичного центру "Сова", вирок Кашапову неправомірний. "В інкримінованих Кашапову матеріалах немає жодних ознак збудження ненависті на національному ґрунті. Не знайшли ми в них і закликів до військових дій", - йдеться у заяві центру.

На думку експертів центру, тексти, опубліковані Кашаповим, містять лише критику дій російської влади, яка не може розглядатися як достатня підстава для порушення справи за цими статтями.

Правозахисний центр "Меморіал" вважає Кашапова політв'язнем.