У РПЦ порівняли радянську владу з Гітлером, але тільки заради боротьби з абортами

Про це на слуханнях у Громадській палаті РФ заявив голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Димитрій (Смірнов). Відеозапис виступу викладено на сайті ОП, пише Лента.ру.

«Якщо порівняти що зробила радянська влада з нашим народом і діяння Гітлера, то Гітлер відпочиває. Його зусилля зі знищення нашого народу вдвічі відстають від наших вітчизняних, що поміняли свідомість людей, які живуть досі», - вважає протоієрей.

На думку священнослужителя, жовтневий переворот 1917 року ставив своєю метою ліквідацію інституту сім'ї - для цього комуністична партія замінила собою духовенство, а також був прийнятий закон, що легалізував аборти.

Читайте такожПорошенко нагадав Європі про уроки аншлюсу Австрії та окупації Судет"Володимир Ілліч Ленін примусив усю медичну спільноту прийняти аборт, як таке не тільки прийнятне, але і бажане явище. І відтоді ми попереду планети всієї. Для порівняння, в Америці аборт був дозволений тільки в 1972 році. Тобто 50 років фори. За цей час були знищені десятки мільйонів людей", - заявив він.

Радянський Союз був першою країною, що легалізувала аборти. У листопаді 1920 року постановою «Про охорону здоров'я жінки» проголошувалося, що аборти повинні бути безкоштовними і мати вільний характер. Згідно з офіційною статистикою, легалізація значно зменшила смертність жінок від абортів. У 1936 році проведення абортів було законодавчо обмежене, що призвело до підвищення кількості кримінальних операцій і самоабортів. У 1954 році переслідування жінок за аборти було припинено.

У квітні президент Росії Володимир Путін заявляв, що Сталіна не можна порівнювати з Гітлером, оскільки "сталінський режим ніколи не був спрямований на знищення цілих етнічних груп", як нацистський.

В той же час історик Андрій Зубов вважає, що сталінський режим здійснював стратоцид - знищення соціальних груп.