За позбавлення Росії права вето в ООН виступили вже 67 країн
09:20, 16 вересня 2015Світ
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Вже 67 країн підтримали ініціативу утримання від права вето в Раді Безпеки ООН у випадках, коли конфлікти набувають особливої жорсткості.
flickr.com/photos/sanjit
Про це написав на своїй сторінці в "Твіттері" офіційний представник України в ООН Юрій Сергєєв.
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"67 країн вже підтримали ініціативу утримання від права вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити зловживання правом вето Росією", - написав Юрій Сергєєв.
Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росія правом вето заблокуваластворення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи Boeing-777 Malaysia Airlines, який був збитий 17 липня 2014 року над Донбасом.
67 states supported #restraintheveto initiative to save the #UNSC authority and stop abuse of veto right by #Russiapic.twitter.com/klldab1DXC
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) September 16, 2015
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