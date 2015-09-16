За позбавлення Росії права вето в ООН виступили вже 67 країн

Про це написав на своїй сторінці в "Твіттері" офіційний представник України в ООН Юрій Сергєєв.

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"67 країн вже підтримали ініціативу утримання від права вето в Раді Безпеки ООН, щоб припинити зловживання правом вето Росією", - написав Юрій Сергєєв.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росія правом вето заблокуваластворення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи Boeing-777 Malaysia Airlines, який був збитий 17 липня 2014 року над Донбасом.