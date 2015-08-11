У Радбезі ООН знову заговорили про добровільне обмеження права вето

Сполучене Королівство, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції щодо добровільної відмови від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС постійний представник країни при всесвітній організації Меттью Райкрофт.

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"Ми підтримуємо принцип, на якому заснована французька ініціатива. Ми не можемо уявити собі ситуацію, в якій Сполучене Королівство скористалося б правом вето і заблокувало прийняття заходів у відповідь на масові безчинства", - сказав співрозмовник агентства. За його словами, "неврегульованим питанням" залишається реалізація цієї ідеї на практиці "за підтримки інших постійних членів Ради Безпеки".

Британський дипломат нагадав, що його країна останній раз користувалася правом вето в 1989 році, коли розглядався проект резолюції, який вимагав від США негайно припинити військове вторгнення в Панаму. Разом з Сполученим Королівством проти цього документа проголосували і Сполучені Штати.

"За кожне вето доводиться розплачуватися. Деякі з них завдали шкоди репутації та позицій країни, яка користувалася цим правом", - стверджував Райкрофт.

Нагадаємо, з пропозицією добровільно обмежити застосування права вето виступив у 2013 році президент Франції Франсуа Олланд. Європейська країна є постійним членом Ради безпеки, поряд з Росією, Великобританією, Китаєм та США.

Ідея Франції не передбачає внесення формальних змін в Статут ООН - замість цього пропонується задіяти спеціальну процедуру: за запитом щонайменше 50 країн генеральному секретарю належить провести оцінку ситуації, що вноситься на розгляд Радбезу. У разі, якщо вчинені дії будуть кваліфіковані як серйозні правопорушення повсюдного характеру, наприклад, геноциду або військових злочинів, буде задіяно "джентльменську угоду", яка передбачає добровільну відмову від застосування права вето. При цьому ініціатива передбачає, що цей механізм не буде функціонувати у випадках, коли зачіпаються національні інтереси хоча б одного їх постійних членів РБ.

Москва виступає проти внесення будь-яких змін у порядок використання права вето, яке дозволяє постійним членам РБ блокувати прийняття резолюцій, навіть, якщо вони набирають необхідну більшість голосів.

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Як повідомляв УНІАН, Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» «Боїнг-777» рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив «Боїнг».