У РФ нарахували 170 загиблих за "Ісламську державу" росіян

Про це повідомила на нараді у Громадській палаті РФ Маріанна Кочубей, голова науково-консультативної ради при Антитерористичному центрі держав-учасниць СНД, передає ТАСС.

"Згідно з даними Національного антитерористичного комітету, в Сирії у лавах угруповання "Ісламська держава" воюють від 800 до 1,5 тисячі громадян РФ, з них понад 170 загинули", - повідомила вона.

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Також Кочубей наголосила, що діяльність прихильників ІД зафіксована і припинена в 23 регіонах країни.

Як повідомляв УНІАН, джерела The New York Times розповіли, що влада США звернулася до Ірану з проханням закрити проліт російським літакам в Сирію.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва продовжить постачання зброї Дамаску. «Безумовно, поставки озброєнь були, тривають і будуть продовжуватися. Вони неминуче супроводжуються направленням російських фахівців, які допомагають налагодити відповідне обладнання, навчити сирійський персонал поводження з цими озброєннями. Тут немає жодних таємниць і секретів», - сказав міністр.