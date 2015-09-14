США попросили Ірак закрити проліт російським літакам в Сирію

У Багдаді пообіцяли розглянути це питання, однак поки не винесли жодного рішення, повідомляє РБК.

Американські дипломати 5 вересня звернулися до влади Іраку з проханням закрити російським транспортним літакам коридор для прольоту в Сирію, наслідуючи приклад Болгарії. Про це The New York Times розповіло урядове джерело, яке попросило не розкривати своє ім'я.

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За словами співрозмовника газети, у Багдаді пообіцяли розглянути це прохання. Тим не менш протягом тижня вони так і не озвучили рішення з даного питання. Прес-секретар іракського прем'єра відмовився від коментарів, зазначивши, що у нього немає даних про російські польоти або стурбованості Вашингтона.

Як пише газета, джерела в урядовій сфері повідомили про те, що принаймні сім російських літаків з обладнанням для Дамаска вилетіли з бази на півдні Росії минулого тижня. Вони потрапили в Сирію через іранський та іракський повітряний простір, пояснили джерела. NYT зазначає, що Москва стала направляти повітряні судна через цей коридор після відмови Болгарії пропускати допомогу для сирійської армії.

8 вересня Болгарія оголосила про рішення закрити коридор для російських літаків з гуманітарною допомогою для Сирії. Влада країни пояснила це сумнівами в характері перевезених вантажів.

Пізніше в Софії відзначили, що проліт може бути дозволений в тому випадку, якщо Москва погодиться на перевірку вантажів у болгарському аеропорту.

До цього влада Греції розповіли про те, що Афіни отримали запит від США з проханням заборонити проліт російських літаків в Сирію. Керівництво країни офіційно не озвучило свою реакцію на прохання американців. 9 вересня стало відомо, що Греція надала Росії повітряний коридор. Представник посольства Росії в Афінах зазначав, що дозвіл «оформлено нотою МЗС Греції від 31 серпня».

Напередодні глава МЗС Росії СергійЛавров заявив, що Москва продовжить постачання зброї Дамаску. «Безумовно, поставки озброєнь були, тривають і будуть продовжуватися. Вони неминуче супроводжуються направленням російських фахівців, які допомагають налагодити відповідне обладнання, навчити сирійський персонал поводження з цими озброєннями. Тут немає ніяких таємниць і секретів», — сказав міністр.