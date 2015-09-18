На березі Туреччини знайшли тіло чотирирічної сирійської дівчинки-біженки

Це чотирирічна сирійська дівчинка, її особа поки не встановлена, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Anadolu.

Труп дитини прибило до берега в провінції Ізмір на заході Туреччини вранці в п'ятницю, 18 вересня. За попередніми даними, дівчинка була в човні з іншими мігрантами, що прямували до одного з грецьких островів.

Судно затонуло, вдалося врятувати 14 сирійців, включаючи вісьмох дітей (всього в човні було 15 осіб).

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Нагадаємо, тіло хлопчика, трирічного Айлана Курді (Aylan Kurdi), знайшли недалеко від міста Бодрум у провінції Мугла також на заході країни 2 вересня. Він був одним із 12 біженців, які по морю переправлялись у Грецію. Ця подія допомогла змінити позицію міжнародної спільноти щодо біженців, які тікають з охоплених війною країн до Європи: як зазначає Anadolu, після інциденту тисячам мігрантів пообіцяли притулок у європейських країнах.