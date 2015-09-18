На березі Туреччини знайшли тіло чотирирічної сирійської дівчинки-біженки
Через кілька тижнів після того, як фотографія потонулого сирійського хлопчика потрясла світ, на берег Туреччини викинуло тіло ще однієї дитини.
Це чотирирічна сирійська дівчинка, її особа поки не встановлена, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Anadolu.
Труп дитини прибило до берега в провінції Ізмір на заході Туреччини вранці в п'ятницю, 18 вересня. За попередніми даними, дівчинка була в човні з іншими мігрантами, що прямували до одного з грецьких островів.
Судно затонуло, вдалося врятувати 14 сирійців, включаючи вісьмох дітей (всього в човні було 15 осіб).
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Нагадаємо, тіло хлопчика, трирічного Айлана Курді (Aylan Kurdi), знайшли недалеко від міста Бодрум у провінції Мугла також на заході країни 2 вересня. Він був одним із 12 біженців, які по морю переправлялись у Грецію. Ця подія допомогла змінити позицію міжнародної спільноти щодо біженців, які тікають з охоплених війною країн до Європи: як зазначає Anadolu, після інциденту тисячам мігрантів пообіцяли притулок у європейських країнах.