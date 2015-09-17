Туск скликає екстрений саміт ЄС щодо мігрантів
16:25, 17 вересня 2015Політика
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Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу на 23 вересня, на якому обговорять питання міграції.
REUTERS
Про це він написав у своєму Twitter.
"Я скликаю позачерговий саміт в середу 23 вересня о 18 годині, щоб обговорити, як боротися з кризою біженців", - написав він.
I convene an extra #EUCO on Wednesday 23 September at 18h to discuss how to deal with the refugee crisis
— Donald Tusk (@eucopresident) September 17, 2015
Як повідомляв УНІАН, Німеччина та Австрія закликають провести наступного тижня спеціальний саміт ЄС із врегулювання кризи з мігрантами.
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