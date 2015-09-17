Туск скликає екстрений саміт ЄС щодо мігрантів

16:25, 17 вересня 2015
Політика
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Дональд Туск скликає позачерговий саміт Євросоюзу на 23 вересня, на якому обговорять питання міграції.

REUTERS

Про це він написав у своєму Twitter.

"Я скликаю позачерговий саміт в середу 23 вересня о 18 годині, щоб обговорити, як боротися з кризою біженців", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина та Австрія закликають провести наступного тижня спеціальний саміт ЄС із врегулювання кризи з мігрантами.

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