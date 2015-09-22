Норвегія в 2017 році отримає від США винищувачі для протидії Росії

Очікується, що Норвегія отримає першу партію винищувачів F-35 в 2017 році і вийде на початковий рівень оперативних можливостей у 2019 році. Вони стануть противагою нарощуванню російської військової потужності та посиленню активності російської військової авіації в регіоні, передає "Голос Америки". Міністр оборони Норвегії Іні Еріксен Серейде приїхала на завод Lockheed Martin в Техасі, де зійшов з конвеєра перший винищувач F-35, призначений для Норвегії.

Іні Еріксен Серейде заявила, що її країна стурбована "явною демонстрацією сили" з боку Росії у районі Балтійського моря, де кількість польотів російської військової авіації збільшилася втричі у період з 2013 по 2014 рік.

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Вона не повідомила деталей про кількість польотів в регіоні в 2015 році, однак раніше норвезька сторона відзначала, що за останні місяці Росія перейшла до більш складних і тривалих польотів, при цьому неодноразово порушуючи кордони міжнародного повітряного простору.

Міністр зазначила, що Норвегія, яка має невеликий спільний кордон з Росією в Арктиці, уважно стежить за російською активністю в цьому регіоні і як і раніше стурбована тим, що посилення російської активності може призвести до непередбачуваного потенційного конфлікту.

Іні Еріксен Серейде заявила, що, завдяки винищувачам, норвезькі військові отримають нові можливості щодо ухилення від радарів та виявлення потенційних загроз з більш далеких відстаней і з більшою точністю, що є ключовими можливостями в період, коли всі російські сусіди уважно відстежують все більш агресивні військові дії Росії.