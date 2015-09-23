Президент Франції пригрозив країнам Східної Європи санкціями за відмову від квот

Таку заяву зробив президент Франції Франсуа Олланд зробив в ефірі BFM TV, передає "ЄвроПравда". "У ЄС існують правила. Коли не дотримуються правила конкуренції або пакт про стабільність, накладаються санкції. Таким чином, ці країни ставлять себе в положення, коли те, що вони отримують від Євросоюзу, перестане надходити", - сказав він.

Як підкреслив Франсуа Олланд, "не можна вимагати від Європи підтримки і відмовляти їй в солідарності". "Коли ми вступаємо до ЄС, це не тільки заради вигод, це і спільна відповідальність", - зазначив він.

Французький президент також нагадав, що Західна Європа раніше надавала величезну підтримку державам колишнього соцтабору. "Ці країни - ви всі їх знаєте - отримували підтримку від Євросоюзу в той момент, коли вони виходили з радянської системи", - зазначив Франсуа Олланд.

"Нехай деякі з них не голосували, але рішення було прийнято більшістю, а ті, хто голосував проти, приймуть біженців", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили угоду про розподіл 120 тис. мігрантів за системою квот. Проти цієї угоди проголосували Словаччина, Румунія, Чехія та Угорщина. Фінляндія утрималася.