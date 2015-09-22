Євросоюз схвалив план розподілу за квотами 120 тисяч мігрантів

Проти цього рішення проголосували країни Центральної Європи - Чехія, Словаччина, Румунія та Угорщина. Фінляндія утрималася, передає Бі-бі-сі. План передбачає переселення 120 тис. мігрантів по всіх країнах ЄС відповідно до квот для кожної держави.

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Однак, за оцінкою ООН, в цьому році кількість мігрантів в країнах Європи вже перевищила 300 тис. осіб.

В цей же час президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, виступаючи на конференції з питань бюджету в Брюсселі, заявив, що спроби Євросоюзу розподілити 120 тис. мігрантів виглядають смішно, враховуючи масштаби кризи. "Іноді я запитую себе, населення Лівії, 25% якого є мігрантами, розуміють, що ми обговорюємо тут - перерозподіл 120 тис.", - зазначив він. "Ми виглядаємо смішно, якщо врахувати масштаби проблеми", - зазначив президент Єврокомісії, передає "ЄвроПравда".

"Про солідарність легко говорити, однак це пусті слова, якщо вони не супроводжуються діями", - підкреслив він. "Якщо ви дійсно хочете допомогти цим людям, потрібно підкріплювати свої слова справами", - переконаний Жан-Клод Юнкер.

Між тим, Швейцарія несподівано заявила про згоду брати участь у розподілі мігрантів з країн Європи, проте з однією умовою - можливістю приймати рішення, повідомляє ТАСС.

"Федеральні збори ухвалили важливе рішення послати сигнал про готовність Швейцарії приєднатися до європейського механізму розподілу біженців за умови, що Швейцарія буде брати участь у прийнятті рішень. У міграційній кризі не існує національної відповіді, розв'язання кризи може бути тільки європейським", - сказала президент Швейцарії, начальник федерального департаменту юстиції і поліції Сімонетта Соммаруга по прибутті на екстрену зустріч глав МВС Євросоюзу з міграції.

Хоча Швейцарія не є членом Євросоюзу, вона входить в Шенгенську зону, яка через напливу мігрантів, опинилася під загрозою подальшого існування.