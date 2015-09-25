Президент Чехії назвав біженців непроханими гостями у його країні

Про це він заявив під час свого візиту до села, де нещодавно відкрили табір для біженців, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на чеське видання Tyden.

"Я радий лише тим гостям, яких запрошують самі чехи, біженці – не той випадок", - сказав він.

При цьому Земан наголосив, що ніколи не поділяв ксенофобських поглядів щодо іноземців в цілому, але в цьому випадку він боїться ісламізації Чехії.

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"У нас живуть півмільйона іноземців, мирно, не створюючи жодних проблем. З іншого боку, я проти ісламізації", - наголосив президент Чехії.

Він нагадав, зокрема, про спільноту іноземців, які живуть у Чехії і легко адаптувалися.

"Така меншість як українці – їх багато тут – це працьовиті люди зі спільним з нами культурним корінням. Я не кажу, що ми однакові, але подібні", - сказав Земан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністри внутрішніх справ ЄС ухвалили рішення щодо перерозподілу 120 тисяч біженців між країнами-членами переважною більшістю.

При цьому Чехія, Словаччина, Угорщина і Румунія голосували проти.