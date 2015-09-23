Прем'єр Словаччини відмовився визнавати квоти на розподіл мігрантів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що швидше ризикне порушити правила Євросоюзу, ніж прийме обов'язкові квоти щодо розподілу мігрантів. Про це він заявив у відповідь на ухвалену Євросоюзом угоду про розподіл 120 тис. мігрантів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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"Я радше піду на порушення справи (з боку ЄС - Ред.) проти Словаччини, ніж поважатиму цей диктат більшості", - заявив Роберт Фіцо в ефірі словацького телеканалу ТА3. Він закинув більшості в Раді ЄС зневажання раціональних аргументів, причиною чого стала неможливість досягнути консенсусу.

У свою чергу Єврокомісія привітала зусилля, "вжиті всіма державами-членами для досягнення результату". "Після прийняття цього рішення ЄС зараз у змозі перемістити загалом 160 тис. людей, які мають чітку потребу міжнародного захисту, в найближчі два роки", - йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС схвалили угоду про розподіл 120 тис. мігрантів за системою квот. Проти цієї угоди проголосували Словаччина, Румунія, Чехія та Угорщина. Фінляндія утрималася.