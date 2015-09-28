Влада Німеччини визнала, що не зможе прийняти всіх мігрантів

Про це заявив президент країни Йоахім Гаук, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. "Ми хочемо допомогти. У нас велике серце. Проте є межа тому, що ми можемо зробити", - сказав Йоахім Гаук, колишній правозахисник в комуністичній Східній Німеччині, в своїй промові.

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"Наша здатність приймати людей обмежена, хоча ми ще не знаємо, де ці ліміти", - додав він.

Примітно, що заява Йоахіма Гаука прозвучала на тлі слів канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що країна зможе впоратися з рекордним напливом мігрантів. За попередніми оцінками, до кінця року в Німеччину можуть прибути близько 800 тис. мігрантів.