Обама про агресію Кремля: це може статися з будь-яким народом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав сьогодні у Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем у рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Обама звернув увагу на російську анексію Криму та подальшу агресію на сході України.

"Ми усвідомлюємо глибоку і складну історію між Росією та Україною, але ми не можемо стояти осторонь, коли суверенітет і територіальна цілісність нації жахливо порушується. Якщо це буде відбуватися без наслідків (для Росії) в Україні, то це може статися з будь-яким народом, який присутній сьогодні (на Генасаблеї ООН)", - наголосив Обама.

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У зв'язку з цим він нагадав, що російська агресія стала причиною введення санкцій проти Росії. Як зазначив Обама, міжнародна спільнота не ставить мету повернутися до часів «холодної війни».

Говорячи про результати російської агресії в Україні, президент США наголосив: "Український народ більше зацікавлений, ніж будь-коли раніше, у партнерстві з Європою, ніж з Росією".

Обама звернув увагу на те, що санкції проти Росії призвели до значного відтоку іноземного капіталу, послабили російську економіку та викликали падіння рубля. Президент США заявив, що дії РФ також призводять до того, що більш освічені росіяни почали емігрувати з Росії.

"Уявіть, якби замість цього Росія долучилася до справжньої дипломатії та співпрацювала з Україною та світовою спільнотою, щоб забезепечити, щоб її інтереси були захищені. Це було би краще для України, але також краще і для Росії та краще для світу. Саме тому ми продовжуємо тиснути, щоб ця криза була розв'язана у той спосіб, який дозволяє суверенній і демократичній Україні визначати своє майбутнє та контролоювати свою територію", - наголосив Обама.

Президент США запевнив, що світова спільнота не хоче ізолювати Росію, навпаки, світова спільнота хоче, щоб Росія була сильною і могла співпрацювати для інвестування у зміцнення міжнародної системи.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.