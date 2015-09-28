Майже 80% опитаних українців назвали приєднання Криму до РФ окупацією, а події на Донбасі – воєнною інтервенцією

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування громадської думки жителів України щодо методів опору інтервентам/окупантам, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, на запитання, згодні чи не згодні респонденти з тим, що приєднання Криму до Росії у 2014 році є його окупацією, 77,5% респондентів погодилися з цим твердженням, 10,8% – не погодилися, а 11,7% не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповісти.

Також на запитання: «Яка з цих думок Вам ближча?» щодо подій на Донбасі 79,8% респондентів обрали варіант - «Дії Росії на Донбасі фактично є військовою інтервенцією – збройним втручанням у внутрішні справи України», 7% обрали відповідь - «Дії Росії є на Донбасі є допомогою народу Донбасу у його боротьбі за свою незалежність». Ще 13,2% респондентів не визначилися зі своєю думкою або відмовилися відповісти.

Крім того, відповіді респондентів, які вважають приєднання Криму до РФ окупацією, на запитання: «Як Україна може отримати назад окупований Крим?», розподілилися таким чином: 43,2% вважають, що внаслідок переговорів; 20,3% не визначилися зі своєю думкою і 14,3% обрали варіант зброєю. Водночас 12,9% опитаних обрали відповідь - невоєнними акціями ненасильницького опору, які створюватимуть перешкоди окупантам і які можуть отримати підтримку місцевого населення, 8,8% – ніяк, а 0,5% – відмовилися відповісти.

Респондентів, які вважають події на Донбасі інтервенцією Росії, поставили запитання: «Як Україна може отримати назад окупований Донбас?». Відповіді розподілилися таким чином: 41,1% вважають, що це можливо шляхом переговорів, 25,3% обрали варіант зброєю, 9,1% – невоєнними акціями ненасильницького опору, які створюватимуть перешкоди окупантам і які можуть отримати підтримку місцевого населення. У той же час 20,4% – не визначилися зі своєю думкою, 3,5% відповіли «ніяк», а 0,5% – відмовилися відповісти.

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КМІС проводив опитування з 31 серпня по 13 вересня 2015 року на замовлення громадської організації «Центр стратегічних досліджень» і Міжнародного центру з ненасильницьких конфліктів (International Center on Nonviolent Conflict).

Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютерних технологій (CATI) за стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативною для населення України віком від 18 років, опитано 1000 респондентів. Опитування відбувалося у всіх регіонах України (крім АР Крим), в т.ч. і на територіях Донецької і Луганської областей, які тимчасово не контролюються владою України.

Статистична похибка вибірки дослідження з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,4% (теоретична похибка складає 3,1%, дизайн-ефект – 1,1). Крім статистичної похибки, є також систематична похибка за рахунок використання опитування за стаціонарними телефонами, які має менше половини населення, що може додати до похибки ще близько 2%. Загальна похибка дослідження з ймовірністю 0,95 не перевищує 5,4%.