Порошенко нагадав, що у Мінську під домовленостями свій підпис поставив і Путін

Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, показаному в суботу.

Порошенко нагадав, що у Мінську під домовленостями свій підпис поставив і президент Росії.

«Таким чином, Росія взяла на себе зобов’язання, зокрема, в частині виведення іноземних військ з території України, закриття кордону, забезпечення повернення українського суверенітету над окупованими територіями та ефективного політичного процесу у вигляді вільного волевиявлення громадян на виборах, які відповідають стандартам БДІПЛ/ОБСЄ і визнанні міжнародними спостерігачами», -наголосив президент.

При цьому глава держави зазначив неприйнятність і загрозу мирному процесу фейкових виборів, які бойовики планують провести на окупованих територіях Донбасу.

«Є дуже величезна небезпека у вигляді проведення фейкових незаконних виборів. На жаль, ми маємо дуже сумне минуле, коли «вибори» 2 листопада 2014 року фактично створили серйозні перешкоди Мінському процесу в минулому році. Ми зробимо все можливе, щоб не допустити повторення цього», - зазначив Порошенко.

Читайте такожКлімкін: На неофіційних переговорах Путін заявляв, що не проти міжнародних миротворців на Донбасі

Він нагадав, що вже зараз є чіткі заяви багатьох країн світу про те, що заплановані вибори на окупованих територіях Донбасу не відповідають українському законодавству та вільному волевиявленню громадян.

«Зокрема, нещодавно під час візиту до України Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що жодна країна Альянсу не визнає ці вибори, якщо вони суперечать чинному законодавству України», - зауважив глава держави.

За його словами, «якщо Росія їх схвалює, то це є брутальним порушенням РФ Мінських домовленостей і повинно мати у відповідь належні кроки, зокрема, у вигляді розширення санкцій або інших інструментів, щоб створити мотивацію повернення Росії за стіл переговорів».

Читайте такожПорошенко і Путін не будуть проводити двосторонню зустріч в Парижі

«Впевнений, що якщо Росія не буде це робити (виконувати Мінські домовленості), то у світового співтовариства, у глобальної коаліції на підтримку України залишається достатньо важелів для того, щоб повернути Росію за стіл переговорів та забезпечити виконання взятих на себе зобов’язань», - підкреслив Порошенко.