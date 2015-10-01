У Сирії союзники Асада готують наземну операцію - Reuters

Вони візьмуть участь у наземних операціях на підконтрольних повстанцям територіях на півночі країни, передає Reuters з посиланням на ліванські джерела.

Ліванська "Хезболла" також готується приєднатися до операції.

Зазначається, що наземна операція спільно із сирійською армією буде акомпанувати повітряним ударам, яких завдає російська авіація.

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"Російські повітряні удари будуть у найближчому майбутньому супроводжуватися наземним наступом сирійської армії та її союзників", - сказало одне з джерел.

Джерела наголосили, що ціль операції - відвоювати територію, яку президент Башар Асад втратив у ході війни з повстанцями.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ за поданням президента Росії Володимира Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь у бойових діях в Сирії на боці урядових військ.

Нагадаємо, 30 вересня Росія завдала першого авіаудару в Сирії. Унаслідок цього, за даними правозахисників, загинули 12 дітей.