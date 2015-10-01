Росія не виключає, що може почати бомбардування в Іраку

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Якщо у нас буде відповідне звернення від уряду Іраку, або резолюція Ради Безпеки, прийняття якої вирішальною мірою залежить від волевиявлення уряду Іраку. При наявності таких достатніх підстав будуть оцінюватися і політична, і військова доцільність»,- сказав дипломат, відповідаючи на питання, чи розгляне Москва можливість проведення операції ВПС проти ІД на території Іраку при отриманні відповідного прохання від уряду цієї країни.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада федерації РФ дозволила використовувати російські військово-повітряні сили в Сирії. За це рішення сенатори проголосували одноголосно.

Тоді глава адміністрації президента РФ Сергій Іванов заявив, що Росія буде використовувати тільки військово-повітряні сили для боротьби з бойовиками «Ісламської держави». Про наземну операцію не йдеться.

Вчора ж російські військово-повітряні сили завдали першого удару в Сирії.

Ряд іноземних ЗМІ повідомили про десятки жертв серед мирного носеления, в тому числі дітей.

Сьогодні бомбардування повторилися.