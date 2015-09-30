Путін може не обмежитися однією Сирією: Турчинов виклав свою версію операції Росії за кордоном

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, Турчинов вважає, що сьогоднішнє рішення російської Ради Федерації РФ щодо дозволу використовувати збройні сили Росії за кордоном свідчить про те, що президент Володимир Путін не збирається зупиняти зовнішню агресію.

Зокрема, секретар РНБО нагадав, що РФ не вперше ухвалює подібне рішення, "але, як завжди, це робиться по-блюзнірськи, виключно як політичне прикриття для розпочатих уже злочинів".

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"Так, російська агресія в Криму розпочалась в ніч на 27 лютого із захоплення спецпідрозділом ГРУ ГШ РФ парламенту у Сімферополі, а рішення щодо дозволу ввести війська на територію України, Росія прийняла за кілька днів після цього, 1 березня", - заявив Турчинов, додавши, що те саме зараз відбувається і з сирійською операцією.

Секретар РНБО зауважив, що російські вояки та літаки ведуть війну на боці диктаторського режиму президента Сирії Башара Асада вже більше місяця.

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"Сьогодні ж, для політичного прикриття своїх дій, Путін в закритому режимі протягнув це рішення через Раду Федерації", - зазначив він.

Разом із тим,Турчинов звернув увагу на те, що цей документ приховується.

"Він приймався в закритому режимі, і його текст не опублікований. Тому можна припустити, що в ньому немає обмежень сирійською територією і небезпека може чекати на будь-яку країну", - наголосив секретар РНБО.

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"Це ще одне свідчення того, що РФ не збирається припиняти зовнішню агресію та залишається однією із головних військових та терористичних загроз для світової спільноти", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 вересня, Рада федерації РФ за зверненням президента Росії Володимира Путіна дав згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

На початку вересня ЗМІ повідомили, що російські військові вже беруть участь в бойових діях в Сирії на боці урядових військ.