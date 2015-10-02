Прем'єр Угорщини Орбан порівняв мігрантів з армією

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, йдеться в повідомленні Assocіated Press, передає "ЄвроПравда". За його словами, до Європи прибувають в основному молоді чоловіки, "більше схожі на армію, ніж на шукачів притулку".

Читайте такожПрем'єр Угорщини: У відносинах з мігрантами ми керуємося власним здоровим глуздом

"Ніхто не заперечує право держав вирішувати свої демографічні проблеми, однак це неприйнятно, щоб схожі на вояків молоді вихідці з арабського світу були нав'язані Угорщини", - зазначив Віктор Орбан.

Він також заявив, що несправедливо чекати від Європи прийняття всіх мігрантів, у той час як США, багаті арабські країни, Ізраїль, Австралія приймають небагатьох або взагалі нікого.

На думку Віктора Орбана, якщо Європа і надалі буде намагатися самостійно вирішити міграційну кризу та інші глобальні проблеми, то "буде зруйнований наш життєвий стиль, цінності та сильні сторони, які ми розвивали протягом останніх кількох сотень років".

Раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан запропонував так звану систему глобальних квот, щоб мігранти з Близького Сходу та Афганістану були розподілені не тільки в Європі, але і в інших регіонах світу.

Як відомо, Віктора Орбана неодноразово критикували за його ставлення до біженців.

Раніше він висловлював побоювання з приводу можливої ісламізації Європи і того, що європейці стануть меншістю у ЄС.

Крім того, він пропонував збільшити фінансування країн-сусідів Сирії, щоб мігранти залишалися там, а не їхали в ЄС.

Угорщина 15 вересня також ввела більш жорстке міграційне законодавство, яке дозволило арештовувати нелегальних мігрантів і висилати їх з країни. Крім того, країна будує огорожі на кордоні з Сербією, Хорватією і Словенією.