Орбан: Угорщина буде висилати біженців назад

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна буде висилати назад нелегальних біженців. "Вони повинні повернутися туди, звідки вони прибули. Ці люди прибувають до нас не з гарячих точок, а з таборів на території держав, що межують із Сирією. Там вони вже були в безпеці", - сказав Орбан в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в суботу, 12 вересня, передає «Німецька хвиля».

Угорський прем'єр висловив думку, що багато мігрантів приїжджають до Європи не в пошуках безпеки, а в гонитві за життям, яке буде кращим, ніж у таборах для біженців. "Вони хочуть жити по-німецьки, по-шведськи. В особистому плані я, звичайно, можу зрозуміти це. Але потрібно пам'ятати: основоположного права на краще життя не існує, є тільки право на безпеку і повагу людської гідності", - підкреслив Орбан.

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Орбан знову розкритикував уряд Німеччини за його міграційну політику. "Слід серйозно задуматися про наслідки рішення німецької влади допустити мігрантів до Німеччини. Звістка про це рішення викликала бунт в Угорщині. Мігранти стали вириватися з таборів для біженців і нападати на поліцейських. Вони відмовляються реєструватися, як того вимагають правові норми ЄС", - зазначив прем'єр. Він зазначив, що раніше Угорщина, хоча і з проблемаит, але утримувала ситуацію під контролем, однак коли уряд Німеччини оголосив, що припиняє дію правил ЄС, в Угорщині почався хаос.

Орбан повідомив також, що на наступній зустрічі голів урядів країн ЄС він запропонує власний план врегулювання кризи навколо біженців. Голова угорського уряду сказав, що його план передбачає, зокрема, надання великої фінансової допомоги державам-сусідам Сирії - Туреччині, Лівану та Йорданії. За його словами, сума допомоги повинна становити до 3 млрд євро, але якщо буде потрібно, то її можна збільшити.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість мігрантів, які прибули до Європи з початку року з країн Близького Сходу і Африки Середземним морем, перевищила 430 тис. осіб.

10 вересня депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, відповідно до якої між країнами ЄС будуть розподілені 160 тис. біженців.