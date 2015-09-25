Угорщина заявила, що практично добудувала паркан на кордоні з Хорватією

Влада Угорщини оголосила в п'ятницю, що будівництво паркану на кордоні із Хорватією практично завершено.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Офіційний представник уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина не хоче закривати кордон, але хоче "захистити межі Європейського Союзу." Він підкреслив, що можливість легального в'їзду залишається відкритою.

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Від початку міграційної кризи до Хорватії прибуло майже 59 тисяч біженців.

Як повідомлялося, Угорщина почала будувати на кордоні зі Словенією паркан з колючого дроту, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не згоден із стратегією канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо біженців, яку він назвав "моральним імперіалізмом" стосовно країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, парламент Угорщини схвалив закон, що дозволяє уряду використовувати армію для врегулювання кризи з мігрантами.