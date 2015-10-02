Сирія зазнала третьої хвилі бомбардувань російської авіації - Reuters

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 2 жовтня, російська авіація працювала по "центрах зборів лідерів і бойовиків" у провінції Джиср-еш-Шугур і районі гори Завая.

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Загалом за вчорашню добу російські літаки атакували 12 об'єктів терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.