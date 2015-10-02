Сирія зазнала третьої хвилі бомбардувань російської авіації - Reuters
15:32, 02 жовтня 2015Світ
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Російські військові літаки завдали нових авіаударів по сирійських повстанцях з опозиційної "Армії Завоювання".
Першої хвилі бомбардувань російською авіацією Сирія зазнала 30 вересня / Скриншот
Про це повідомляє ТСН із посиланням на Reuters.
У п'ятницю, 2 жовтня, російська авіація працювала по "центрах зборів лідерів і бойовиків" у провінції Джиср-еш-Шугур і районі гори Завая.
Читайте такожРосійська авіація атакувала ключове місто ІДІЛ у Сирії - правозахисникиРаніше сьогодні стало відомо, що вчора вночі військові літаки РФ завдали авіаударів по головному місту, яке перебуває під контролем бойовиків "Ісламської держави" - Аль-Карьятейн.
Загалом за вчорашню добу російські літаки атакували 12 об'єктів терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.
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