Росія завдала авіаударів по польовому госпіталю сирійської опозиції – WSJ

У п'ятницю, 2 жовтня, в міністерстві оборони Росії заявили, що російські ВПС завдали ударів по "підземній штаб-квартирі бойовиків" і двох бункерах у місті Ель-Латамн. Однак місцеві активісти та мешканці Ель-Латамни стверджують, що авіація РФ атакувала польовий госпіталь бійців сирійської опозиції, яких підтримують США, пише видання The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що, незважаючи на нанесення декількох авіаударів по територіях, які утримує "Ісламська держава", Росія вже третій день бомбить північно-західні території Сирії, де сили ІД відсутні.

У той же час, США, Туреччина, Німеччина, Франція, Великобританія та інші союзники вимагають від РФ негайно припинити самовільні авіаудари по сирійській опозиції і зосередити увагу на боротьбі з ІД, передає DT.UA.

У Росії ж висловили намір бомбити Сирію 3-4 місяці. У РФ заявили, що їхні літаки зробили близько 20 місій проти "Ісламської держави". Під час бомбардувань, за попередніми даними, загинуло близько 60 осіб.

Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані США повідомили, що літаки завдали авіаударів у районі міста Хомс, яке перебуває під контролем сирійської опозиції, а не "ІД". Тим самим, стверджують ЗМІ, Путін допомагає Асаду боротися з опозицією, а не виконує свою обіцянку боротися з ісламістами.

Також з власних джерел Reuters дізнався, що Іран та Ліван при підтримці авіаударів Росії мають намір захоплювати у сирійської опозиції раніше відбиті у Асада території, а не боротися з "ІД".

Як відомо, з моменту початку війни в Сирії в 2011 році, Росія та Іран наполегливо підтримують режим Башара Асада, у той час як Туреччина, США, країни ЄС та інші країни Заходу засуджують Асада і вимагають його відставки.

Більше того, паралельно з конфліктом між сирійською опозицією і Асадом в Сирії йде війна з терористами ІД, однак щодо спільної боротьби з ісламістами сторони досі не можуть домовитися.

У той же час, у вересні ряд західних країн, включаючи Німеччину, Британію і навіть США пом'якшили риторику і вже не виключають можливості домовлятися з Асадом. Наприклад, глава Держдепу Джон Керрі заявляв про зміну позиції США по Башару Асаду. Меркель також заявляла про необхідність залучити до переговорів Асада і відзначала, що без Росії війну в Сирії не закінчити.