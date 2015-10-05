НАТО необхідно повернутися від "холодної війни" до принципу відлякування - американський журналіст

Необхідно реформувати НАТО і повернутися від "холодної війни" до принципу відлякування, а також Європі слід серйозніше поставитися до питання інформаційної війни.

Про це заявила Енн Епплбаум, експерт зі Східної Європи і лауреат Пулітцерівської премії, газеті Presse am Sonntag, повідомляє Die Presse.

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Як пише Die Presse, коли в НАТО і Пентагоні відігравали сценарії російських атак на країни Балтії, в кінці завжди програють країни НАТО - в основному тому, що росіяни з Калінінграда і Криму можуть заблокувати військовий транспорт.

"НАТО важко відбити повноцінне вторгнення, хіба що ми будемо готові до швидкої ескалації. Так. Так починаються світові війни", - стверджує експерт.

Епплбаум пропонує реформувати НАТО і повернутися від холодної війни до принципу відлякування.

"Для цього необхідна зброя та військові бази в Центральній і Східній Європі. Крім того, ми повинні серйозніше поставитися до питання інформаційної війни. По всій Європі Росія використовує гроші, корупцію і веб-сайти, щоб змінити нашу політику", - заявила вона.

Повне інтерв'ю Енн Епплбаум читайте в проекті УНІАН "Зарубіжна преса".