У Росії запевняють, що їх літак порушив повітряний простір Туреччини через негоду

Про це заявив у понеділок офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігорь Конашенков, повідомляє РИА Новости.

"Авіабаза "Хмеймім" знаходиться приблизно в 30 кілометрах від сирійсько-турецького кордону. При певних кліматичних умовах заходження на аеродром здійснюється з півночі. Тому даний інцидент - наслідок несприятливих погодних умов в цьому районі. Не варто тут шукати якісь конспірологічні причини", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Туреччини викликав російського посла для того, щоб висловити йому протест у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.

Як заявили в турецькому відомстві, російський військовий літак порушив повітряний простір Туреччини недалеко від кордону з Сирією в суботу, 3 жовтня. На перехоплення були підняті два винищувачі F-16 ВПС Туреччини.