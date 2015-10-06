У РФ пообіцяли намагатися не порушувати повітряний простір інших країн
У міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії пообіцяли постаратися не порушувати повітряний простір інших країн.
Так офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю Бі-бі-сі прокоментувала інцидент з російськими літаками, які порушили повітряний простір Туреччини.
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"Ніхто не повинен вторгатися в повітряний простір інших країн, ми повинні бути дуже відповідальними, особливо в ці дні", - заявила Марія Захарова.
На питання кореспондента, чи може Росія дати гарантії того, що подібне більше не повториться, Марія Захарова відповіла: "Ми постараємося".
У вівторок влада Туреччини повторно викликала російського посла для пояснень з приводу другого порушення повітряного простору країни за два дні, після того як ще один російський бойовий літак, за даними Анкари, вдерся в турецький повітряний простір.
Згідно із заявою турецького міністерства закордонних справ, це сталося минулої неділі.