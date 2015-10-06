Росія порушувала повітряний простір Туреччини двічі - ЗМІ (відео)
03:03, 06 жовтня 2015Світ
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Російський військовий літак вдруге порушив повітряний простір Туреччини у неділю, 4 жовтня.
Другий інцидент стався на наступний день / vitalykuzmin.net
Це змусило Анкару знову викликати посла РФ, передає Reuters.
Другий інцидент стався на наступний день після того, як російський військовий літак у суботу, 3 жовтня, порушив повітряний простір Туреччини недалеко від кордону з Сирією. На перехоплення тоді були підняті два винищувачі F-16 ВПС Туреччини.
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Як повідомляв УНІАН, раніше МЗС Туреччини викликав російського посла для того, щоб висловити йому протест у зв'язку з порушенням повітряного простору країни.
Відзначається, що РФ підтвердила факт порушення російським військовим літаком турецького повітряного простору в суботу.
Російські літаки знову порушили повітряний простір Туреччини
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