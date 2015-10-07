З'явилося відео нових потужних ударів російської авіації у Сирії
14:09, 07 жовтня 2015Світ
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Сьогодні російські літаки завдали чергової серії авіаударів по сирійській провінції Хама і наближених до провінції Ідліб районах з використанням ракет класу "повітря-земля".
REUTERS
Зазначимо, що російські авіаудари супроводжувалися проведенням наземної операції сирійських військових у чотирьох різних локаціях.
Читайте такожReuters: Росія знову завдала авіаударів у Сирії, вони супроводжувалися наземною операцією
У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що лише два удари з 57, здійснених російською авіацією в Сирії, були завдані по цілях, пов'язаних з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".
Також сьогодні стало відомо, що у Сирії урядові війська та авіація РФ почали наступ на опозицію.
Також агентство Reuters опублікувало знімки військових вертольотів РФ, зроблені біля портового сирійського міста Латакія.
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