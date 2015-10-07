З'явилося відео нових потужних ударів російської авіації у Сирії

Зазначимо, що російські авіаудари супроводжувалися проведенням наземної операції сирійських військових у чотирьох різних локаціях.

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У свою чергу прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що лише два удари з 57, здійснених російською авіацією в Сирії, були завдані по цілях, пов'язаних з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Також сьогодні стало відомо, що у Сирії урядові війська та авіація РФ почали наступ на опозицію.

Також агентство Reuters опублікувало знімки військових вертольотів РФ, зроблені біля портового сирійського міста Латакія.