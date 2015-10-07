В Сирії урядові війська та авіація РФ почали наступ на опозицію - Reuters

Сирійська армія за підтримки авіації РФ проводить наземні атаки на позиції повстанців проти режиму Башара Асада. Про це повідомляє Reuters.

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Російський авіаційний удар прийшовся по сирійській провінції Хама і прилеглих районах провінції Ідліб. Атаки спрямовані на населені пункти неподалік магістралі, яка проходить через основні міста західної Сирії.

Наземна операція проходить з використанням важкого озброєння і націлена на як мінімум чотири позиції противників режиму Асада.

"Поки немає інформації від урядових джерел, але удари спрямовані на транспортні засоби і бази повстанців", - повідомив глава спостерігачів за збереженням прав людини Рамі Абдуларман.

За даними інформованого джерела агентства, в операції брала участь "Хезболла".

Додамо, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що лише два удари з 57, скоєних російською авіацією у Сирії, були спрямовані на цілі, пов'язані з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".