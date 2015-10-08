Літаку США довелося змінити курс, щоб уникнути зіткнення з російськими літаками

Про це повідомив представник Пентагону капітан Джефф Девіс, передає Українська правда з посиланням на Reuters.

"Як мінімум один раз нам довелося міняти курс літака, щоб переконатися у відсутності загрози зіткнення", - заявив він.

При цьому деталі інциденту Девіс не повідомив.

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Він також нагадав, що 1 жовтня в ході відеоконференції американські та російські військові чиновники домовилися про необхідність зберегти безпеку авіаекіпажей під час проведення паралельних повітряних кампаній в Сирії.

Раніше УНІАН повідомляв, що російські винищувачі наблизилися до американських дронів в повітряному просторі Сирії.За словами капітана ВМФ США Джеффа Девіса, американським дронам довелося змінити маршрут прямування, щоб уникнути загрози зіткнення.