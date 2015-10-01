Військові США і Росії провели перші переговори щодо Сирії

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, передає Росбалт.

"Головна мета цих дискусій полягала в тому, щоб визначити, яким чином США і Росія зможуть уникнути конфліктів і непотрібних небезпечних ситуацій" при проведенні військових операцій в Сирії, зазначив представник Білого дому.

"Це були перші переговори. І я думаю, що буде ціла серія таких контактів", — додав Ернест.

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За його словами, на переговорах сторони обговорили необхідність дотримуватися міжнародних правил у сфері безпеки, необхідність використовувати канали зв'язку у відповідності з міжнародними нормами.

"Безумовно, є сенс проводити такі переговори", — зазначив Ернест.

Ернест також повідомив, що американська сторона під час переговорів з російськими військовими, що відбулися в четвер, підкреслила необхідність сфокусуватися в Сирії саме на боротьбі проти ІД.

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"Помічник глави Пентагону з міжнародних питань безпеки Елісса Слоткін підкреслила важливість сфокусуватися саме на операціях з ослаблення і знищення ІД", — сказав він.

У Міноборони Росії підтвердили факт переговорів.

"У центрі уваги обговорень були питання встановлення регулярного спілкування військових експертів для запобігання конфлікту інтересів у сирійському повітряному просторі при проведенні операцій проти "Ісламської держави", — повідомив високопоставлений чиновник Міноборони.

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За його словами, розмова носила конструктивний та діловий характер. Сторони домовилися продовжувати діалог.

Раніше УНІАН повідомляв, що держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим повідомив, що військові США і Росії незабаром проведуть консультації щодо Сирії з метою уникнути випадкового конфлікту.