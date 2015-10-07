У НАТО заявляють про російський батальйон в Сирії з ракетною артилерією і танками

Росія створила в Сирії сухопутний підрозділ у розмірі батальйону, який має ракетну артилерію і сучасні танки, здатні не тільки до захисту військових баз.

Про це заявив посол США при НАТО Дуглас Лут, пише Європейська правда з посиланням на The Wall Street Journal.

Наміри російського формування поки невідомі, проте туди були швидко перекинуті об'єднані елементи озброєнь, які включають артилерію, ППО і бойові вертольоти.

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"Ми будемо стежити за тим, що вони збираються робити. Існують припущення, що російське угруповання в Латакії створене не тільки для захисту бази", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував повідомлення телеканалу CNN про те, що Росія готує наземну операцію в Сирії. При цьому він нагадав слова президента Володимира Путіна про те, що Росія не буде брати участь в наземній операції в Сирії.