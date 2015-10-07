США відмовилися співпрацювати з Росією в Сирії
16:59, 07 жовтня 2015Світ
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У Пентагоні російську стратегію вважають "трагічно помилковою".
Російські літаки в Сирії/stat.mil.ru
США відмовилися від військового співробітництва з Росією по Сирії. Про це заявив глава Пентагону Еш Картер, пише Reuters.
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"Ми не готові співпрацювати в рамках стратегії, яку самі вважаємо помилковою, трагічно помилковою з російського боку", - сказав Картер.
За словами глави Пентагону, співпраця з Росією допустима лише з питань, необхідних для безпеки пілотів. Він також підкреслив, що російські удари по території Сирії націлені не на бойовиків забороненої в Росії "Ісламської держави".
Як повідомлялося, раніше в РФ допустили можливість співпраці щодо Сирії із США та Туреччиною.
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