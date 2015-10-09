У Євросоюзі мають намір боротися проти "економічних мігрантів" депортацією

У четвер, 8 жовтня, міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу домовилися прискорити повернення нелегальних мігрантів, які не мають права на отримання політичного притулку, передає DT.UA з посиланням на dpa.

"Ми можемо прийняти і надати підтримку біженцям, які потребують захисту, тільки в тому випадку, якщо ми не будемо надавати спочатку підтримку тим, хто не потребує захисту, або якщо ми їх швидко будемо повертати назад", - заявив глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр.

У спільній заяві міністрів наголошується, що "підвищення відсотка депортації має зменшити потік нелегальних мігрантів".

У 2013 році менше 40% мігрантів, яких мали депортувати з Євросоюзу, були повернуті на батьківщину.

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Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив про організацію цього місяця 10 авіарейсів із повернення мігрантів назад на батьківщину, додавши, що це "добре ... але недостатньо".

Також глави МВС країн ЄС домовилися, що велику роль у нових заходах має грати Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Співробітники агентства повинні допомагати окремим державам вже після прибуття відрізняти "економічних мігрантів" від тих, кому дійсно потрібен захист. Для цього чисельність персоналу у центрах прийому в Італії і Греції збільшать з 60 до 670 осіб.

Нагадаємо, з початку цього року кордон з ЄС перетнули понад 130 тисяч мігрантів та біженців, вихідців з Близького Сходу і Північної Африки. Багато з них до Європи прибули з території Туреччини.