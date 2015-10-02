Понад 140 євро у місяць: названа країна, яка найбільше платить шукачам притулку

Умови проживання та критерії виплати допомог досить сильно різняться, тому результати не зовсім порівнянні, передає Уle.

У деяких країнах немає спеціальних центрів для шукачів притулку, а десь допомогу не платять у тому випадку, якщо житло орендується у приватної особи.

Наприклад, у Норвегії умовою виплати допомоги є проживання в спеццентрі для прийому біженців. У норвезьких центрах, як правило, не годують, тому біженцям виділяють по 355 євро у місяць.

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У Фінляндії при таких же умовах шукачам притулку виділяють по 316 євро у місяць. Правда, є можливість вибору: тим, хто живе поза центрами, платять стільки ж.

Найпростіше порівнювати допомогу, що виплачується, тим, хто живе і харчується в центрах для прийому біженців. У середньому по Європі вони отримують за 49 євро на місяць. Найбільше виділяє Німеччина – 143 євро. Фінляндія на другому місці – близько 93 євро. На третьому місці - Франція – 91 євро.

Великобританія взагалі не платить шукачам притулку, які живуть у центрах, але там їм часто надають окреме житло вже через кілька тижнів після прибуття.

Допомога Фінляндії й в інших випадках є однією з найвищих.

Варто зазначити, що у порівнянні розміру допомоги взяли участь 16 країн.