Понад 140 євро у місяць: названа країна, яка найбільше платить шукачам притулку
Імміграційні служби країн ЄС порівняли виплати шукачам притулку.
Умови проживання та критерії виплати допомог досить сильно різняться, тому результати не зовсім порівнянні, передає Уle.
У деяких країнах немає спеціальних центрів для шукачів притулку, а десь допомогу не платять у тому випадку, якщо житло орендується у приватної особи.
Наприклад, у Норвегії умовою виплати допомоги є проживання в спеццентрі для прийому біженців. У норвезьких центрах, як правило, не годують, тому біженцям виділяють по 355 євро у місяць.
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У Фінляндії при таких же умовах шукачам притулку виділяють по 316 євро у місяць. Правда, є можливість вибору: тим, хто живе поза центрами, платять стільки ж.
Найпростіше порівнювати допомогу, що виплачується, тим, хто живе і харчується в центрах для прийому біженців. У середньому по Європі вони отримують за 49 євро на місяць. Найбільше виділяє Німеччина – 143 євро. Фінляндія на другому місці – близько 93 євро. На третьому місці - Франція – 91 євро.
Великобританія взагалі не платить шукачам притулку, які живуть у центрах, але там їм часто надають окреме житло вже через кілька тижнів після прибуття.
Допомога Фінляндії й в інших випадках є однією з найвищих.
Варто зазначити, що у порівнянні розміру допомоги взяли участь 16 країн.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Фінляндії група шукачів притулку влаштувала акцію протесту проти поганої якості їжі. Близько 70 шукачів притулку пройшли ходою до поліцейського відділку в центрі Гельсінкі.