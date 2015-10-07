ЄС розпочав у Середземному морі операцію щодо перехоплення човнів з мігрантами
До цього часу Євросоюз фокусувався на спостережних та рятувальних операціях.
Євросоюз розпочав нову операцію на півдні Середземного моря, щоб перехоплювати човни з нелегальними мігрантами.
Як повідомляє Радіо Свобода, у рамках цієї операції військові кораблі мають право розшукувати, захоплювати і розвертати підозрілі судна.
До цього часу Євросоюз фокусувався на спостережних та рятувальних операціях.
Читайте такожТуск: У Сирії мільйони потенційних біженців мріють про Європу
У середу, 7 жовтня, під час виступу у Європарламенті президент Франції Франсуа Олланд заявив про «кінець Європи», якщо члени ЄС не залишаться єдиними у вирішенні питання біженців та європейської валюти. Канцлер Німеччини Анґела Меркель, у свою чергу, заявила, що подолати ці проблеми Євросоюз може лише спільно.
З початку цього року кордон з ЄС перетнули понад 130 тисяч мігрантів та біженців, вихідців з Близького Сходу та Північної Африки. Багато з них до Європи прибули вже з території Туреччини.