Яценюк не виключає, що ситуація з мігрантами може вплинути на рішення ЄС про безвізовий режим

Про це глава уряду сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради, яка має ухвалити пакет законодавства, необхідний для виконання Плану щодо лібералізації візового режиму з ЄС, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Зокрема, Яценюк зазначив, що зараз у Європейському Союзі «доволі складна ситуація з міграцією». «Російська військова операція в Сирії і сотні тисяч мігрантів, які хлинули до Європейського Союзу, не додають політичної впевненості, що всі політичні сили в Європейському Союзі будуть одностайно виступати за запровадження безвізового режиму для України», - сказав прем’єр.

Саме тому, наголосив він, спільне завдання парламенту, уряду і президента України – виконати всі технічні критерії щодо забезпечення впровадження безвізового режиму з ЄС. «Наше спільне завдання – ухвалити всі закони, завершити всі технічні процедури і не дати жодного шансу звинуватити Україну в тому, що ми не виконали ту чи іншу технічну процедуру чи той чи інший критерій, який є передумовою для запровадження безвізового режиму», - підкреслив глава уряду.

Яценюк звернувся до народних депутатів ухвалити необхідний пакет законодавства «і дати можливість громадянам України відчути себе дійсно частиною Європейського Союзу і великої об'єднаної Європи».