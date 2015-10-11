ЗМІ: пілотам НАТО наказали уникати контакту з літаками РФ, у разі "загрози життю" - стріляти
Цей крок був зроблений після того, як британські міністри виступили зі словами, що ситуація на Близькому Сході стала «набагато небезпечнішою» через дії Росії
Пілотам країн НАТО дозволили атакувати російські військові літаки над Іраком у разі «загрози життю».
Про це повідомляє британська газета Daily Star Sunday, посилаючись на власні джерела в оборонному відомстві Великобританії, передає Slon.ru.
Видання зазначає, що британським льотчикам було також дано наказ намагатися уникати контакту з російськими літаками.
Цей крок був зроблений після того, як британські міністри виступили зі словами, що ситуація на Близькому Сході стала «набагато небезпечнішою» через дії Росії.
Раніше директор Департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Ілля Рогачов припустив, що Росія може почати наносити удари по позиціях ІД на території Іраку.
Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді до цього також заявляв, що його країні для боротьби з тероризмом необхідна широка коаліція за участі Росії та Ірану. Він підкреслив, що удари ВПС РФ «можливі», однак це питання поки не обговорювалося з Москвою предметно.
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З 30 вересня російські ВПС завдають ударів по території Сирії.