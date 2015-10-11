ЗМІ: пілотам НАТО наказали уникати контакту з літаками РФ, у разі "загрози життю" - стріляти

Пілотам країн НАТО дозволили атакувати російські військові літаки над Іраком у разі «загрози життю».

Про це повідомляє британська газета Daily Star Sunday, посилаючись на власні джерела в оборонному відомстві Великобританії, передає Slon.ru.

Видання зазначає, що британським льотчикам було також дано наказ намагатися уникати контакту з російськими літаками.

Цей крок був зроблений після того, як британські міністри виступили зі словами, що ситуація на Близькому Сході стала «набагато небезпечнішою» через дії Росії.

Раніше директор Департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Ілля Рогачов припустив, що Росія може почати наносити удари по позиціях ІД на території Іраку.

Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді до цього також заявляв, що його країні для боротьби з тероризмом необхідна широка коаліція за участі Росії та Ірану. Він підкреслив, що удари ВПС РФ «можливі», однак це питання поки не обговорювалося з Москвою предметно.

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З 30 вересня російські ВПС завдають ударів по території Сирії.