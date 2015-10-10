Росія заявила про збільшення кількості ударів своєї авіації у Сирії

Водночас місцеві спостерігачі заявили, що кількох авіаударів було завдано у районах Західної Сирії, де радикальні групи практично не мають впливу, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що протягом останніх 24 годин 64 літаки вразили 55 мішеней.

Конашенков заявив, що до списку уражених об'єктів увійшли командні та диспетчерські пункти, склади зброї і тренувальні бази, розташовані в сирійських провінціях Ракка, Хама, Дамаск і Алеппо, які контролюються бойовиками "Ісламської держави".

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Перша з цих провінцій у Східній Сирії є головним оплотом ІДІЛ, в той час як інші три розташовані у Західній Сирії, де ісламістів практично немає.

Тим не менш, бойовики "Ісламського держави" вже наступають на Алеппо в останні дні, захопивши села та провінції у місцевих повстанців.

За даними спостерігачів, російські удари припали на північні райони провінції Латакія, а також північні райони провінції Хама.

Вони зазначають, що ІДІЛ не має реальної присутності в цих областях. Втім, були й інші бойовики на півночі Сирії, такі як чеченці, яких Росія могла атакувати.

Сирійське державне телебачення заявило, що в атаках, здійснюваних урядовими військами, в цьому районі було вбито і поранено кілька "терористів", термін, який воно використовує для опису всіх повстанців у Сирії.

Великий вибух стався в будівлі на околиці міста Аль-Баб на півночі Сирії, який перебуває під контролем ІДІЛ.

Урядові війська зуміли захопити село Атшан в провінції Хама, яке контролювали повстанці, після російських авіаударів у прилеглих районах.

Населений пункт Атшан розташоване на схід від північно-південної магістралі, що йде через великі західні міста в Сирії. Міста і села навколо магістралі зазнали російських авіаударів.